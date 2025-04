Emily Ratajkowski e Olivia Wilde criticam Katy Perry por ida ao espaço com empresa de Bezos

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rápida viagem de Katy Perry ao espaço, ao lado de uma tripulação totalmente feminina, não caiu muito bem entre algumas celebridades.

A cantora americana embarcou a bordo de uma cápsula da Blue Origin, empresa espacial de Jeff Bezos, dono da Amazon, junto com Lauren Sánchez, esposa do bilionário, e outras quatro mulheres. A origem do patrocínio da expedição foi alvo de críticas da modelo Emily Ratajkowski.

"Aquela missão espacial hoje de manhã? Isso é o fim dos tempos. Diz que você se importa com a Mãe Terra e que é sobre a Mãe Terra, mas viaja em uma nave espacial construída e paga por uma empresa que está destruindo o planeta sozinha?", disse ela num vídeo postado em seu perfil oficial de TikTok.

A atriz Olivia Wilde também compartilhou uma imagem da voz de "Roar" saindo da aeronave segunrando uma margarida e escreveu: "Acho que bilhões de dólares compraram alguns bons memes."

Antes mesmo da ida, a atriz Olivia Munn, de "X-Men: Apocalipse" (2016), questionou a viagem ao afirmar em um programa de televisão que há coisas mais importantes a serem feitas. "É muito dinheiro ir para o espaço, e tem muita gente que nem consegue comprar ovos."

A comediante Amy Schumer também postou um vídeo em que segura um brinquedo do filme "Pantera Negra" ao afirmar ter recebido um convite de última hora para integrar a missão. "Vou levar essa coisa. Não tem significado algum para mim, mas estava na minha bolsa, e eu estava no metrô, recebi a mensagem, então vou para o espaço."

