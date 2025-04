Em luta contra o câncer, Preta Gil completa duas semanas de internação

© Instagram_pretagil

Preta Gil, 50, completa nesta terça-feira (15) duas semanas de internação para intensificação de seu tratamento oncológico. A cantora foi internada no dia 1º de abril, no carioca Hospital Copa Star, e posteriormente transferida para o Sírio Libanês, em São Paulo. A mudança de unidade aconteceu no dia 6, por meio de uma UTI aérea.

O quadro de Preta vem evoluindo bem, mas que ela ainda não possui previsão de alta. Esta foi a informação confirmada pela assessoria de imprensa da artista à revista Quem.

Preta Gil foi diagnosticada há mais de dois anos com um câncer intestinal. De lá para cá, ela vem se submetendo intensamente ao tratamento médico e já passou por várias cirurgias na tentativa de erradicar de vez a doença.

