Cate Blanchett diz que quer parar de atuar para se dedicar a outras coisas

(FOLHAPRESS) - Cate Blanchett, atriz vencedora de dois Oscar, disse que pretende parar a atuar para se dedicar a outras coisas.

"Minha família revira os olhos toda vez que digo isso, mas estou falando sério. Estou realmente decidida a parar de atuar. Existem muitas coisas que quero fazer na vida", disse ela em entrevista à rádio Times para a divulgação de sua primeira peça radiofônica, uma adaptação de "A Febre", obra de Wallace Shawn.

A australiana é uma das protagonistas de "Father, Mother, Sister, Brother", novo filme de Jim Jarmusch que deve ser lançado ainda neste ano, e foi confirmada também no elenco dos futuros longas "Alpha Gang", de David e Nathan Zellner, e "The Champions", de Ben Stiller.

Em 2023, Blanchett concorreu novamente ao Oscar de melhor atriz por "Tár", dirigido por Todd Field. Na época, ela chegou a dizer que as dificuldades que enfrentou para dar vida à protagonista fizeram com que ela desejasse dar uma pausa na carreira de atriz.

"Sempre senti que estou à margem das coisas, então fico sempre surpresa quando sou aceita em algum lugar. Entro em qualquer ambiente com curiosidade, sem esperar ser acolhida. Passei a vida aprendendo a lidar com a sensação de estar desconfortável", afirmou a atriz, ainda, a Times, sobre o desconforto com a vida de celebridade em Hollywood.

"Ninguém me entedia mais do que eu mesma. Acho as outras pessoas muito mais interessantes. Me acho profundamente entediante."

Em 2014, Blanchett venceu o Oscar de melhor atriz por seu papel em "Blue Jasmine", de Woody Allen. Antes disso, ela já tinha faturado uma estatueta de atriz coadjuvante pelo filme "O Aviador", de 2005.

