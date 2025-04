Filha de Charlie Sheen rompe com o pai

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sami Sheen, 21, filha de Charlie Sheen com Denise Richards, está sem contato com o pai. A jovem, que é estrela do OnlyFans, disse em entrevista a um podcast que bloqueou o ator após desentendimentos por sua opção profissional.

Na entrevista, Sami relatou que a relação com o pai já era ruim há alguns anos e que ele "ficava mandando mensagens malucas". A gota d'água para ela foi não ter tido apoio do ator no pós-operatório de sua plástica no nariz.

"Não nos falamos por telefone há quase um ano e não nos mandamos mensagens há pouco mais de seis meses", relatou Sami no podcast Casual Chaos. "Ele estava focado nas coisas dele e bem ocupado, então nem estávamos tão próximos. Mas fiquei realmente frustrada quando fiz a cirurgia no nariz. Fiquei furiosa. Ele nem sequer me ligou para ver se eu tinha saído bem da cirurgia", desabafou.

O mal estar entre Sami e o pai não é novidade. Em 2022, quando ela abriu sua conta no Onlyfans, aos 18 anos, Charlie foi publicamente contrário à decisão da filha. Em entrevista ao E!, na época, o ator falou que "não tolera a decisão, mas não tem como evitar". "Insisto para que ela seja elegante, criativa e não sacrifique sua integridade. Ela tem 18 anos e mora com a mãe. Isso não aconteceu sob o meu teto", disse ele.

De 2022 para cá, Sami se tornou uma estrela do site pornô. Na entrevista, ela disse ainda que o pai a trata diferente em relação à irmã mais nova, Lola, 19, que também é filha do ator com Denise Richards.

"Ele e Lola são muito próximos, ele sempre vai à casa dela", disse Sami. "Acho que ela simplesmente odeia se envolver em brigas. Ela me diz: 'você só tem um pai, deveria mandar mensagem para ele.' Mas você não tem ideia das coisas que ele me mandava. É frustrante que ele dê presentes para ela e diga oi para ela", queixou-se.

Charlie também é pai de Cassandra, 40, com Paula Profit, e dos gêmeos Bob e Max, 17, com Brooke Mueller.

