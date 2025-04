Juliana Oliveira diz que SBT a escondia de Otávio Mesquita

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A comediante Juliana Oliveira, que entrou com uma representação criminal no Ministério Público de São Paulo contra Otávio Mesquita, fez um novo pronunciamento nas redes sociais nesta terça-feira (15).

No vídeo, Juliana fala sobre consentimento nas gravações e diz que o SBT ignorou suas queixas, que segundo ela foram feitas desde o primeiro momento. A emissora foi procurada para um posicionamento sobre as novas acusações da ex-funcionária, mas afirmou que não vai comentar o caso.

"Tem um vídeo, que está vindo à tona, do Luan Santana. Eu agarro ele no meio da entrevista e chegam dois seguranças para me tirar de cima dele. Gente, aquele vídeo era ensaiado. Esses dois seguranças eram atores. Tinha roteiro, tinha pauta, tinha consentimento", diz Juliana.

Segundo ela, na gravação em que o abuso teria ocorrido, o combinado era apenas que ela ajudaria Otávio a tirar o equipamento de segurança. "Ensaiamos e foi tudo ok. Na hora do 'valendo' é o que vocês viram. Ele chegou com as duas mãos na minha bunda, no meu peito, eu dei um chega para lá mas ele não parou. Me agarrou à força, aquilo foi uma violência", diz ela.

"Aquilo não foi consentido. Esse cara andou falando que foi uma brincadeira combinada. Combinado com quem, Otávio Mesquita? Com quem você combinou?", prossegue ela. "Ah, Juliana, mas porque você não reclamou no dia? Reclamei sim. Com o Danilo Gentili, com o meu diretor e com a minha produção."

TRANCADA NO BANHEIRO

Segundo a comediante, a produção do "The Noite" tomou a única providência de não convidar mais Otávio Mesquita para participar do programa. Mesmo assim, ele fazia aparições espontâneas, sem avisar, no estúdio de Gentili. Juliana relata que, quando isso acontecia, era trancada no banheiro pela produção.

"Me escondiam no banheiro. Isso aconteceu muito mais de dez vezes, durante anos. Eu era trancada no banheiro como se a criminosa fosse eu", relata.

Juliana diz que apenas em 2020, quando o caso Dani Calabresa veio à tona, conseguiu convencer Danilo Gentili e a direção do programa a ficarem ao seu lado, Eles abriram espaço para que ela denunciasse o apresentador ao compliance, mas ela diz que, na época, teve medo de perder o emprego.

Em 2024, o caso foi finalmente levado ao compliance, mas teria culminado na demissão de Juliana. "Só procurei a Justiça porque o SBT não fez nada para me defender", disse ela. Nos próximos dias, ela deve entrar com processo contra a emissora por danos materiais e morais.

O CASO

A violência sexual teria ocorrido no programa que foi ao ar dia de 25 de abril de 2016. Mesquita entra no palco do The Noite pendurado por um cabo, de ponta-cabeça, vestido de Batman. Quando Juliana chega para ajudá-lo a retirar os equipamentos de segurança, ele apalpa os seios e a genitália dela. Depois, ao se desvirar, ele a agarra com as pernas e simula que estão transando.

Juliana grita, se debate e chega a dar um pontapé para tentar se livrar do apresentador. Já de pé, ele a abraça, a empurra no sofá e volta a fazer movimentos como se estivesse fazendo sexo com ela. O episódio dura cerca de três minutos. Mesquita diz que tudo não passou de uma "brincadeira combinada".

"Juliana está fazendo cara feia, mas eu sei que ela gostou", diz Danilo Gentili. Mesquita afirma: "Eu vou falar uma coisa para você que, na sua história, fora os seus namorados, ninguém fez. Sem querer, eu dei uma apertada nas peitocas dela. É durinho."

O caso foi revelado pela colunista Mônica Bergamo, da Folha. A polícia civil abriu inquérito para investigar a denúncia. Otávio Mesquita diz se tratar de um "absurdo". "Ela demorou nove anos e só fez isso agora porque foi demitida e está chateada", afirmou.