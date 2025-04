Xuxa diz que dá banho em Sasha até hoje 'como se fosse criancinha'

© <p>TV Globo/Marcos Rosa</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Xuxa Meneghel, 62, foi a convidada do Wow Podcast e contou que até hoje tem o costume de dar banho em Sasha, 26, sua filha com o ator Luciano Szafir, 56.

"A gente põe em dia todas as conversas e depois dorme junto ou toma banho junto. É aquela coisa de, na hora do banho, eu realmente lavo ela como se fosse um bebê. Depois, seco o cabelo dela, como se fosse a minha criancinha", disse.

Segundo ela, essa é uma forma de estreitar os laços afetivos com a herdeira. "Então, a gente precisa desse momento. Ela já é uma mulher, mas para mim é aquele bebê que sonhei tanto e que eu não aproveitei tanto", afirmou.

Em 2023, outro fato curioso e inusitado sobre a família Meneghel veio à tona. Em entrevista ao podcast Poddelas, a modelo e estilista Sasha Meneghel comentou o boato de que teria nascido sem ânus. "Vamos esclarecer isso aqui de uma vez por todas", disse a filha de Xuxa.

Sasha começou explicando que a condição realmente existe, mas negou ter nascido com ela. Malformações ou anomalias anorretais são quando o ânus ou o reto (parte inferior do intestino) não se desenvolvem adequadamente. A partir disso, várias anormalidades podem acontecer -entre elas, a presença de uma membrana na abertura anal.A modelo disse que, devido à repercussão do boato, ela mesma se questionou sobre ter nascido ou não com a condição. Precisou, então, confirmar com sua mãe. "Eu perguntei para minha mãe e não é verdade", esclareceu. "'Mãe, você tá me escondendo alguma coisa e o povo sabe de algo que eu não sei?' Porque, na minha cabeça, eu sempre tive um'", disse na ocasião.

