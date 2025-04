The Who demite Zak Starkey, baterista do grupo há 29 anos, após briga em show

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda de rock britânica The Who demitiu seu baterista desde 1996, Zak Starkey. O motivo teria sido um desentendimento entre os integrantes após um show beneficente em Londres, no último mês.

Segundo o portal Metro, o vocalista do grupo, Roger Daltrey, fez comentários criticando o desempenho de Starkey durante a apresentação.

Na última música, "The Song Is Over", o cantor disse à plateia: "Para cantar essa música, preciso ouvir a tonalidade, e não consigo. Só tenho a bateria fazendo 'bum, bum, bum'. Não consigo cantar isso. Desculpem, pessoal."

O show aconteceu no Royal Albert Hall para um evento da Teenage Cancer Trust (TCT), organização para qual Daltrey é um dos patronos.

Um porta-voz de The Who afirmou que a decisão de seguir caminhos separados foi tomada coletivamente pelos integrantes. A banda ainda expressou respeito e admiração por Starkey, e lhe desejou sucesso em seus próximos passos.

O baterista fez uma série de postagens irônicas abordando o acontecimento, mas sem muitos detalhes do que se passou.

Starkey é filho do baterista dos Beatles, Ringo Starr, e de Maureen Starkey. Ele também já tocou para o grupo Oasis.

