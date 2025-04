Chris Martin faz desabafo sobre depressão e compartilha estratégias

© Getty

Chris Martin, vocalista do Coldplay, usou as redes sociais para falar abertamente sobre sua luta contra a depressão. Aos 48 anos, o cantor publicou um vídeo no Instagram em que compartilha práticas que tem adotado para lidar com os desafios da saúde mental e ajudar outras pessoas que estejam passando pela mesma situação.

"Percebi que algumas pessoas recentemente, inclusive eu, têm enfrentado dificuldades para lidar com a depressão. Então resolvi contar algumas coisas que têm me ajudado, na esperança de que também funcionem para vocês", disse o músico no início do vídeo.

O cantor recomendou o livro A Vantagem do Oxigênio, que traz técnicas de respiração, e indicou o filme Sing Sing, como uma boa forma de aliviar a mente. "Filmes são ótimos também. Tem um chamado Sing Sing, que eu adoro", ressaltou.

Entre as estratégias mencionadas, Martin destacou a prática da escrita livre, em que a pessoa escreve livremente seus pensamentos durante 12 minutos e, depois, queima ou descarta o papel. Ele também mencionou a meditação transcendental e exercícios de propriocepção — técnica que utiliza movimentos corporais para promover equilíbrio mental.

