Ator de ‘O Sexto Sentido’ é detido em resort na Califórnia

O ator Haley Joel Osment, conhecido mundialmente pelo papel do garoto Cole Sear no filme O Sexto Sentido (1999), foi detido no dia 8 de abril por embriaguez em local público em um resort de esqui em Mammoth Mountain, na Califórnia. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (16) pelo site TMZ.

Segundo a publicação, a polícia foi acionada por volta das 14h (horário local) após uma denúncia sobre um homem aparentemente embriagado nas dependências do resort. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram Osment já sendo acompanhado pela equipe de segurança da estação de esqui.

O ator de 36 anos foi multado por estar alcoolizado em área pública e também por porte de substâncias não identificadas, que foram recolhidas e encaminhadas para análise laboratorial. Ele foi liberado logo após ser fichado na delegacia de Mammoth Lakes.

Uma imagem divulgada pelas autoridades mostra o ex-astro mirim sorrindo no momento do registro policial. Osment também é lembrado por sua atuação em A.I. – Inteligência Artificial (2001), e, mais recentemente, por participações em séries de TV.

Até o momento, a assessoria do ator não comentou o caso.

