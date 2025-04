A$AP Rocky pede desculpa à mulher que 'agrediu acidentalmente'

© Getty Images

O rapper A$AP Rocky voltou a comentar um episódio que ganhou repercussão nas redes sociais durante a Met Gala de 2023. Na ocasião, ele acabou atingindo acidentalmente uma mulher ao tentar entrar no evento, o que gerou críticas e se tornou viral.

A confusão aconteceu quando o artista, com pressa para acessar o hotel The Carlyle — um dos pontos de concentração antes do tapete vermelho —, escalou uma grade de proteção e se apoiou no ombro de uma fã para conseguir pular. No movimento, ele acabou acertando o rosto da mulher e danificando os óculos que ela usava.

Em entrevista publicada na terça-feira (15) pela revista Vogue, A$AP Rocky relembrou o momento e se desculpou novamente:

“Eu estava atrasado para a Met Gala. Estava tentando entrar no meu quarto e, naquela correria, aquela pobre moça... Eu nem sabia que tinha quebrado os óculos dela”, disse.

“Mais uma vez, peço desculpas. Sinto muito, de verdade. Não foi minha intenção fazer aquilo, querida. A culpa foi minha”, completou o artista.

Recorde no vídeo abaixo o episódio:

