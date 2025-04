Andréia Horta reflete sobre homem 'misógino e ardiloso' em post; internautas veem indireta para Cauã

© <p>TV Globo/Divulgação</p>

(FOLHAPRESS) - Os supostos atritos entre os atores Cauã Reymond, Bella Campos e Humberto Carrão nos bastidores da novela "Vale Tudo" continuam movimentando as discussões nas redes sociais.

A atriz Andréia Horta recorreu ao próprio perfil no Instagram para refletir sobre "homem misógino, tóxico, violento, abusivo e ardiloso", e muitos internautas têm achado que se trata de uma indireta para o ator da Globo.

Pelos stories e sem citar nomes, a atriz criticou a postura de quem maltrata pessoas. "Quando um homem é denunciado precisa ser escutado e medidas serem tomadas. Isso é doloroso e acontece todos os dias. Por que esses homens ainda seguem impunes?", indaga ela.

"Que tipo de atitude da sociedade segue protegendo o agressor", complementa a atriz em seu desabafo.

No X, muita gente atrelou o comentário ao fato de Bella Campos ter denunciado Cauã no compliance da Globo o acusando de ser um mau colega.

"É porque ele é bonito", disse um seguidor ao tentar explicar o que pode ter acontecido para não haver punição.

"Vão segurar ele até a novela acabar", opinou outro. "A diva deve ter comido o pão que o diabo amassou em 'Um lugar ao Sol'", escreveu outra fã ao relembrar a parceria de Andréia e Reymond na trama de 2021.

"Gente, que babado, todas as mulheres da Globo odeiam ele, menos a Ana Maria", opinou outro.

Após o caso vir à tona, ex-mulheres de Cauã fizeram algumas indiretas também pelas redes sociais. Dentre elas Mariana Goldfarb, que foi casada com o galã.

"Tudo o que eu falei sobre misoginia, violência, machismo está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote", escreveu em seu perfil oficial de Instagram.

Grazi Massafera, que com Cauã tem uma filha de 12 anos, foi outra pessoa a publicar o que foi rotulado como um ataque ao ex. Ela postou uma foto de uma xícara de café com a escrita "lágrimas do patriarcado".

Leia Também: Atores fogem de perguntas sobre Cauã Reymond em festa de 'Dona de Mim'