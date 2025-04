Imagens revelam interior da casa de Gene Hackman e esposa após mortes

© Getty Images

O Gabinete do Xerife de Santa Fé, no estado norte-americano do Novo México, divulgou nesta semana imagens inéditas do interior da residência do ator Gene Hackman e de sua esposa, a pianista Betsy Arakawa, encontradas mortas em 26 de fevereiro.

As imagens foram captadas por câmeras corporais utilizadas pelos agentes durante a operação policial. Os vídeos mostram um ambiente desorganizado, com diversos objetos espalhados pela casa. Em um dos registros, a banheira do banheiro aparece repleta de roupas, caixas de papelão, medicamentos e papéis.

As autoridades informaram que Betsy Arakawa morreu em decorrência de hantavirose, uma infecção viral transmitida por roedores. Já Gene Hackman, de 94 anos, teria falecido por complicações associadas à doença de Alzheimer e a problemas cardíacos.

A investigação sobre as circunstâncias das mortes foi encerrada após a confirmação das causas, e não há indícios de crime.

Polícia de Santa Fé divulgou imagens da casa de Gene Hackman e Betsy Arakawa

