Seis meses após morte de Liam Payne, namorada relembra última conversa com cantor

(FOLHAPRESS) - Dias antes de Liam Payne morrer, em outubro de 2024, a namorada do cantor afirmou que viveu uma despedida ao precisar ir embora da Argentina mais cedo do que ele.

O ex-membro da banda One Direction caiu da sacada do hotel onde estava hospedado depois de passar alguns dias no país com Kate Cassidy e Niall Horan, companheiro de banda.

"No nosso último dia, acordamos, tomamos um café da manhã maravilhoso, andamos a cavalo. Meu voo era mais tarde", afirmou em entrevista ao podcast On Purpose. A influenciadora disse que o casal estava prestes a começar uma nova etapa juntos, com a compra de uma casa nos Estados Unidos.

"Meu carro estava na garagem e voltamos para o hotel, pegamos minha mala e sentamos no sofá. Ficava falando sem parar sobre o quanto eu o amava e o quanto ele significava para mim. Ele riu, me interrompeu e disse: 'Kate, você vai perder seu voo. Seu carro está na garagem. Você está agindo como se fosse a última vez que vai me ver'."

Na entrevista, ela afirmou que, apesar da dor com a morte de Liam, também sente paz pela maneira como se despediu dele.

"Só de olhar para trás e saber que aquela foi realmente a última vez que pude vê-lo novamente é tão arrepiante. Foi tão sincero, tão lindo."

Exames toxicológicos indicaram alta concentração de álcool no sangue do cantor, bem como de cocaína e antidepressivos.

