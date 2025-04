Postagens sobre Cauã Reymond apontam comportamento tóxico do ator

© Instagram - Cauã Reymond

Uma onda de postagens enigmáticas feitas por atrizes e ex-companheiras de Cauã Reymond, incluindo Andréia Horta, Grazi Massafera, Mariana Goldfarb e Luiza Watson, levantou suspeitas sobre o comportamento do ator nos bastidores da novela Vale Tudo, da TV Globo. As publicações vêm à tona dias após Bella Campos, colega de elenco, denunciar supostos episódios de machismo, agressividade e desrespeito por parte do ator.

Andréia Horta, sem citar nomes, fez duras críticas em seu perfil no Instagram. “Quando um homem é denunciado, precisa ser escutado e medidas serem tomadas. Isso é doloroso e acontece todos os dias. Por que esses homens ainda seguem impunes?”, escreveu a atriz, levantando suspeitas de que a publicação seria uma indireta a Cauã. Em outro trecho, ela questiona: “Que tipo de atitude da sociedade segue protegendo o agressor?”

A atriz Bella Campos, que vive Maria de Fátima na trama, teria denunciado Cauã à emissora por comportamentos considerados “debochados, agressivos, displicentes e machistas”, segundo a colunista Carla Bittencourt. A notícia repercutiu nas redes sociais, e ex-parceiras do ator não demoraram a se manifestar — algumas de forma direta, outras por meio de supostas indiretas.

Mariana Goldfarb, que viveu com o ator por sete anos, escreveu: “Tudo que eu falei sobre misoginia, violência, machismo... está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote”. Nesta quinta-feira (18), ela publicou mais uma frase sugestiva: “Quando eu vencer, tem mais gente que vai vencer comigo, e é por isso que eu não desisto” — marcando o perfil de Bella Campos.

Grazi Massafera, com quem Cauã foi casado entre 2007 e 2013, também fez um post simbólico: apareceu segurando uma caneca com a frase “Lágrimas do patriarcado”. Eles têm uma filha, Sofia, de 12 anos.

Luiza Watson, que também teve um envolvimento com Cauã, compartilhou um longo texto sobre aprendizados da vida, lido por muitos como um posicionamento discreto sobre o caso.

Até o momento, Cauã Reymond não se pronunciou oficialmente sobre as acusações nem sobre as mensagens publicadas nas redes. A TV Globo também não comentou o caso publicamente.

