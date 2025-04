Davi Brito vira réu após ameaçar ex-namorada com arma

© Reprodução / Redes Sociais

(FOLHAPRESS) - Campeão do BBB 24 (Globo), Davi Brito se tornou réu por violência psicológica após ameaçar a sua ex-namorada, Tamires Assis, com uma arma em julho do ano passado.

Na ocasião, a Polícia Civil do Amazonas entrou com um pedido de prisão para Brito, mas até agora não houve uma resposta com relação a isso da Justiça do estado. As informações são do Tribunal de Justiça do Amazonas.

Segundo Tamires, que é musa do Boi Garantido, o ex-namorado exibiu um revólver durante uma videochamada e a teria ameaçado. Um print da conversa foi anexado aos autos do processo, que corre em segredo de Justiça.

A modelo conseguiu medida protetiva contra o acusado. Segundo as autoridades, Davi teria incitado seus fãs a atacarem a ex na internet. Ambos ficaram juntos por apenas um mês.

Sobre a demora da Justiça para rever o pedido de prisão, o tribunal explicou que em outubro de 2024, a modelo reclamou na Corregedoria Geral e que o pedido foi encaminhado e uma resposta teria sido enviada em dezembro. Mas a advogada da vítima nega que tenha recebido algum retorno.

Davi não respondeu aos questionamentos quando procurado. Pelas redes sociais, disse que assuntos pessoais não competem a ninguém e que ele não falaria sobre nada que está acontecendo nem daria entrevistas sobre o assunto.

"As pessoas querem que eu pare na cadeia e querem eu mal", disse ele nos stories do Instagram.

Leia Também: Davi Brito rebate agentes após ser levado para delegacia: ‘Sou famoso'