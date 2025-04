Vince Vaughn, ator de 'Penetras Bons de Bico', se encontra com Trump na Casa Branca

© Showbiz

Em 2020, Vince Vaughn foi elogiado e também criticado ao aparecer em um vídeo durante uma conversa com Donald Trump em um estádio.

Chamou atenção também o jeito simpático com que o ator de "Penetras Bons de Bico" (2005) trocou um aperto de mão com o republicano. Agora, o artista voltou a se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, desta vez no Salão Oval da Casa Branca.

Uma foto dos dois foi postada pelo perfil oficial do governos dos Estados Unidos nas redes sociais, e novamente repercutiu, causando dúvidas do posicionamento político de Vince. "Penetras da Casa Branca" aparece escrito na imagem. A publicação não informa o motivo da visita.

"Adoro ver celebridades corajosas apoiando o presidente Trump", comentou o perfil que se identifica como Christine Yeargin. "Vince, você é uma lenda", opinou a internauta Andrea Gallagher.

Já outro lamentou o encontro. "Ah, não, não Vince Vaughn também", disse o perfil de Samuel Boles. "Vince é um conservador?", questionou usuário que se identifica como Aidan.

