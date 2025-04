Maidê Mahl quebra o silêncio e fala pela 1ª vez após desaparecimento

© Reprodução- Redes Sociais

Nesta sexta-feira (18), a atriz Maidê Mahl reapareceu nas redes sociais para compartilhar novidades sobre sua recuperação, após o episódio que comoveu o público em setembro de 2024. Em seu Instagram, ela publicou um vídeo antigo no qual aparece dançando e cantando em espanhol, acompanhado de uma mensagem otimista sobre sua reabilitação. “Meu coração é pura saudade quando vejo esse vídeo. (...) Sigo com minha recuperação no maior Centro de Reabilitação da América Latina. Então eu creio que vou voltar muito melhor. Amém?”, escreveu. A publicação emocionou fãs e colegas, como o cantor Johnny Hooker, que declarou apoio: “Te amamos e estamos te esperando pra um abraço forte e muita fofoca e música e dança.”

O caso de Maidê ganhou ampla repercussão no ano passado. A atriz desapareceu no dia 2 de setembro, após ser vista caminhando sozinha no bairro de Moema, Zona Sul de São Paulo. Câmeras de segurança registraram a artista vestindo sobretudo, boina e cachecol, mesmo sob forte calor. Após deixar de responder mensagens e ligações, familiares e amigos mobilizaram buscas, que incluíram a divulgação de cartazes nas redes sociais. Um boletim de ocorrência foi registrado, informando que Maidê enfrentava questões psiquiátricas e poderia estar em surto.

Três dias depois, no dia 5 de setembro, policiais localizaram Maidê em um quarto de hotel na Vila Mariana, também na Zona Sul da capital paulista. Ela estava trancada, debilitada e precisou ser resgatada após a porta ser arrombada. Em estado grave, a atriz foi levada ao Hospital das Clínicas, onde permaneceu internada na UTI, sedada e entubada. A polícia iniciou uma investigação com indícios de lesão corporal, e o caso ainda está sendo analisado pela Justiça, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Conhecida por seu papel como Elke Maravilha na série “O Rei da TV”, Maidê agora foca em sua recuperação física e emocional em um centro especializado. Apesar dos desafios enfrentados, a atriz demonstra esperança em retomar suas atividades e inspirar aqueles que a acompanham. “Eu creio que vou voltar muito melhor”, reforçou em sua mensagem aos seguidores.

Leia Também: Kesha fala de noivado discreto e revela motivo de separação