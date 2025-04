Ex-namorada de Davi Brito se manifesta após Justiça torná-lo réu

© Reprodução / Redes Sociais

Davi Brito, vencedor do "BBB 24", foi denunciado pelo Ministério Público do Amazonas e agora é réu em um caso de agressão psicológica contra sua ex-namorada, a modelo Tamires Assis. O episódio ocorreu em julho de 2024, quando Davi, durante uma chamada de vídeo, teria ameaçado a ex-companheira com uma arma de fogo, conforme relatado na denúncia.

Tamires se manifestou nas redes sociais sobre o caso, incentivando outras mulheres a denunciarem situações de violência. "Eu tive muito medo de fazer essa denúncia, mas não importa quem esteja do outro lado, nós somos mulheres. Toda mulher que sofre violência, seja ela psicológica, seja ela física, tenham coragem de lutar pela vida de vocês", disse a modelo, que destacou a importância de romper ciclos de violência.

A modelo também ressaltou a gravidade da situação e o impacto da violência psicológica na saúde mental. "Um assunto que dói muito no meu coração, mas é muito importante e necessário a gente se apoiar. Pela saúde física e mental de vocês, porque assim vocês podem interromper um ciclo de violência que no futuro pode se tornar um feminicídio", concluiu. O caso segue em investigação pela Justiça.

