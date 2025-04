Antonio Fagundes recebe declaração de amor da mulher

© Instagram_aalexandramartins

Antônio Fagundes foi "mimado" publicamente pela esposa, Alexandra Martins, em um dia muito especial.

O ator brasileiro celebrou seu 76º aniversário na sexta-feira, dia 18 de abril, e recebeu uma declaração da companheira.

"Paixão da minha vida, maior que todas as galáxias que ainda não foram inventadas é o meu amor por você. Meu coração vive fora do compasso e transbordando de alegria por você ser todinho meu, meu presentão. Hoje celebro o dia em que o mundo ficou mais bonito porque você chegou. Parabéns, meu amor, hoje e sempre. Que seja mais uma linda nova volta ao sol, do jeitinho único que só você sabe fazer", escreveu Alexandra na legenda de várias fotos publicadas nas redes sociais.

Vale lembrar que o casal está junto há 17 anos e se casaram há oito. Conheceram-se nas gravações da série 'Carga Pesada'.

