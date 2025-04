Digão, da banda Raimundos, se desentende com fã em show com gritos de 'sem anistia'; veja

© Reprodução

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Membro da tradicional banda de rock Raimundos, Digão se desentendeu com fãs durante um show solo em Fortaleza (CE). Seguranças tiveram de agir e expulsaram do local um homem que mostrava o dedo do meio para o cantor.

Tudo começou quando Digão percebeu gritos de "se anistia" vindos de um grupo de cinco ou seis pessoas, como ele mesmo explicou pelas redes sociais. Vale lembrar que Digão apoiou nas últimas eleições Jair Bolsonaro.

Segundo o vocalista, a briga não teve nada a ver com política, mas, sim, por conta de um desrespeito de um outro frequentador do bar.

"Eu te dou seu dinheiro, pode ir embora, eu pago para você", diz Digão no vídeo. "Vocês falaram 'sem anistia', eu respeitei, eu respeito vocês, agora me respeita também", emendou.

Segundo relatos de quem estava no bar, Digão desceu do palco para confrontar o homem. O próprio cantor confirma que houve esse entrevero, mas não houve violência.

"Eu fiquei de boa, né, porque eu nunca usei o palco de palanque, e se eu tiver que falar alguma coisa de política, a gente fala através da música. Ele ficou levantando a mão, dando o dedo e fazendo carinha de mal para mim. Cheguei na cara dele e falei: 'e agora?'", contou pelas redes sociais.

Foi quando alguns seguranças tiraram o rapaz do evento. "Para não ficar o dito pelo não dito, enfim, não tem nada a ver com política", completou.

