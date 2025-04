Morre Cristina Buarque, cantora e irmã de Chico Buarque

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Cristina Buarque, irmã de Chico Buarque, morreu neste domingo (20) aos 74 anos.

Informação foi divulgada pelo filho Zeca Ferreira por meio do Instagram. A causa da morte não foi revelada.

"Uma cantora avessa aos holofotes. Como explicar um negócio desses em qualquer tempo? Mas como explicar isso nesse tempo específico? Mas foi isso a vida inteirinha dessa mulher que tivemos, nós 5, a sorte grande de ter como mãe. Uma vida inteira de amor pelo ofício e pela boa sombra", disse Zeca.

Ele também destacou as qualidades da mãe. "Ser humano mais íntegro que eu já conheci. Farol, chefia, braba, a dona da porra toda. Vai em paz, mãe".

Cristina é filha do sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, autor do clássico "Raízes do Brasil", e de Maria Amélia Alvim Buarque de Holanda. Ela é irmã de Chico Buarque, Miúcha e Ana de Hollanda.

CARREIRA

Começou a carreira na música nos anos 1960. Em 1974, ela gravou o primeiro álbum, "Cristina", que conta com o sucesso "Quantas Lágrimas".

Durante a trajetória profissional, a cantora sempre fez questão de perpetuar a obra de grandes sambistas, como Dona Ivone Lara, Noel Rosa, Wilson Batista e Candeia.

