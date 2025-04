A Páscoa da família real britânica sem William e Kate

© Getty Images

A família real britânica manteve a tradição do feriado de Páscoa neste domingo, dia 20 de abril.

O rei Charles III e a rainha Camilla se juntaram a outros membros da realeza para participar das celebrações religiosas na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor.

Estavam presentes a princesa Anne e o marido, Timothy Laurence, o príncipe Andrew e sua ex-esposa Sarah Ferguson, além do príncipe Edward e a esposa, Sophie.

Nas imagens divulgadas, é possível ver que as filhas de Andrew também marcaram presença no encontro real: as princesas Beatrice (acompanhada do marido Edoardo Mapelli Mozzi) e Eugenie (com o marido Jack Brooksbank). O filho de Edward, James, também compareceu à cerimônia.

Os filhos da princesa Margaret — o Conde de Snowdon e Sarah — junto com o marido de Sarah, David Chatto, também estavam entre os presentes, segundo a revista People.

Já o príncipe William, filho mais velho do rei Charles III, e sua esposa Kate Middleton (assim como os filhos do casal) foram as ausências mais notadas. Como já havia sido divulgado anteriormente, o casal decidiu passar a Páscoa na casa de campo em Norfolk.

