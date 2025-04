PM desmonta baile funk que teria show de Oruam

© <p>Reprodução Instagram @oruam_</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Policiais militares do Rio de Janeiro desmontaram um baile funk que teria um show de Oruam, no Complexo da Pedreira. O funkeiro reclamou da operação nas redes sociais.

Na manhã deste sábado (19), a polícia militar fez uma ação para "coibir a movimentação de criminosos envolvidos em disputas territoriais e impedir a realização de um evento não autorizado". A ação dos policiais do 41° BPM (Irajá) aconteceu no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte do Rio.

Dois homens ficaram feridos e dois fuzis foram apreendidos. A polícia afirma que os agentes foram recebidos a tiros por um grupo de criminosos armados. Após o confronto, os agentes encontraram dois homens feridos portando dois fuzis calibre 7.62. Eles foram socorridos para hospitais da região, e a ocorrência ficou a cargo da 39ª DP (Pavuna).

Nas redes sociais, Oruam reclamou da operação e do cancelamento do show. "Tô boladão. Os caras estão com problema pessoal comigo, não querem deixar meu show rolar, meus bailes, entendeu? Cancelaram meu show no Ap (Cidade de Deus) e na Pedreira... To boladão. Pegou a visão, tropa? [...] Fizeram operação lá na Pedreira só para não ter o show. Mas suave também. Sabe como é. É só uma fase, vai passar", disse.

Oruam é filho de Marcinho VP, traficante preso apontado como um dos principais líderes do Comando Vermelho. Em entrevista recente ao Domingo Espetacular (Record), o músico elogiou o pai. "Ele me ensinou o caminho certo. Sabia que tinha que trabalhar, estudar, seguir o caminho certo É um ótimo pai, um exemplo de pai para mim. Meu tudo", disse.