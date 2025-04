Justin Bieber mostra crescimento do filho em post nas redes sociais

© Instagram/Justin Bieber

Justin Bieber surpreendeu os seguidores de sua página no Instagram com uma nova foto do filho, o pequeno Jack Blues, que nasceu em agosto do ano passado.

A imagem foi publicada no perfil do cantor neste sábado, dia 19 de abril, e rapidamente chamou a atenção da imprensa internacional.

A mesma foto também foi compartilhada no Instagram da esposa de Justin e mãe do menino, a modelo Hailey Bieber. "Meu bebê está crescendo tão rápido", comentou a mamãe.

© Instagram_haileybieber

