Alinne Moraes lembra relacionamentos tóxicos e diz que marca dia para transar

(FOLHAPRESS) - Intérprete de uma personagem em "Guerreiros do Sol", novela feita para o Globoplay programada para estrear no segundo semestre, a atriz Alinne Moraes, 42, diz que já teve relacionamentos bastante tóxicos e que muitos homens ruins já passaram por sua vida.

Em entrevista ao jornal O Globo, comenta sobre seu atual momento e o que já aconteceu com ela nesse quesito. A artista é casada com o diretor Mauro Lima, 57, com quem tem Pedro, 10.

"Já vivi muitas [relações tóxicas], infelizmente. Minha mãe viveu também, e eu estive presente. Foi difícil de ela sair, porque a vítima fica doente, não tem forças. Quando o cara tinha alguma atitude estranha, eu já caía fora", comenta.

Com Lima há 13 anos, ela conta que nunca cogitou deixar a monogamia. "Nunca pensamos em relações abertas. Nos cercamos de outras pessoas, mas fazemos tudo juntos. Eu o admiro, Mauro escreve maravilhosamente bem, entende o ser humano, a vida", diz. "Já passaram homens muito ruins pela minha vida, e ele foi selecionado a dedo."

Também afirma ter suas táticas para o relacionamento não cair na rotina. "Mesmo com um filho, não perdemos os momentos a sós. Quando amigos comentam que pensam em se separar, porque não há mais uma relação sexual em razão dos problemas, digo: 'Marque um dia!'. É importante", afirma.

Dentre os namorados de Alinne ao longo dos anos está Cauã Reymond, que agora trava uma briga interna com Humberto Carrão e Bella Campos nos bastidores de "Vale Tudo" (Globo).

