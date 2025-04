Comportamento de Justin Bieber no Coachella deixa fãs preocupados

© Dimitrios Kambouris/Getty Images

A presença de Justin Bieber em uma festa privada durante o festival Coachella, neste fim de semana, voltou a levantar preocupações entre os fãs do cantor. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o artista canadense dançando de forma descoordenada ao som de seus próprios sucessos, como “What Do You Mean?”, enquanto fuma e aparenta estar desconectado do ambiente.

A atitude do astro também chamou atenção quando tocou “Not Like Us”, de Kendrick Lamar. Internautas apontaram comportamento estranho e levantaram suspeitas sobre o bem-estar do artista. “Peço desculpas, mas ele não parece bem. Não está se divertindo, parece estar sob efeito de alguma substância, sem dúvida”, comentou um usuário do X (antigo Twitter). Outro escreveu: “Ele precisa de amigos melhores”. E um terceiro completou: “Fico indignada porque as pessoas ao redor dele não fazem nada”.

Apesar da repercussão, o representante de Bieber negou qualquer envolvimento do cantor com drogas. Ainda assim, fontes ouvidas por veículos da imprensa internacional afirmam que pessoas próximas a ele estão preocupadas com sua saúde mental.

Nos últimos anos, Justin Bieber tem falado abertamente sobre seus desafios emocionais, incluindo ansiedade, depressão e o impacto da fama precoce. O episódio no Coachella reacende o debate sobre a pressão enfrentada por celebridades e o papel do círculo íntimo na preservação de sua saúde emocional.

