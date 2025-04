Cantor sertanejo Cezar Filho morre aos 23 anos após acidente em SC

© Reprodução

O cantor sertanejo Cezar Filho, de 23 anos, morreu na madrugada de domingo (20) após se envolver em um grave acidente de trânsito na SC-451, em Curitibanos, na Serra de Santa Catarina. Ele dirigia uma caminhonete que colidiu com outro carro nas proximidades do Rancho Xaxim, por volta das 3h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Cezar foi encontrado preso às ferragens, com múltiplos ferimentos. No momento do resgate, ele estava consciente, mas desorientado e com sinais vitais instáveis. O músico foi encaminhado ao Hospital Hélio Anjos Ortiz, mas não resistiu e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

O motorista do outro veículo, de 26 anos, também foi socorrido e levado para atendimento médico. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

Nas redes sociais, familiares, amigos e fãs lamentaram a morte precoce do jovem artista. “Sentirei saudade de te ver aqui em casa depois do trabalho quase todos os dias, dando risada e brincando. E é o que quero guardar de você, o rapaz alegre e feliz que era. Guardarei você em meu coração”, escreveu um parente.

O velório de Cezar Filho começou ainda no domingo e segue até a tarde desta segunda-feira (21), na Capela Mortuária da Funerária Nossa Senhora Aparecida. A cerimônia de cremação será realizada no Crematório Memorial, no Parque das Araucárias.

