Charles III reage à morte do Papa: "Compaixão e compromisso incansável"

O rei Charles III e sua esposa, a rainha Camilla, já reagiram à morte do Papa Francisco, ocorrida na manhã desta segunda-feira, 21 de abril.

Ao relembrar a vida do líder da Igreja Católica, que faleceu aos 88 anos, os soberanos britânicos destacaram seu espírito de serviço às pessoas e ao planeta.

"Minha esposa e eu ficamos profundamente tristes ao receber a notícia da morte do Papa Francisco. No entanto, o peso que sentimos em nossos corações foi, de certa forma, aliviado ao saber que Sua Santidade conseguiu compartilhar uma mensagem pascal com a Igreja e com o mundo, que ele serviu com tanta devoção ao longo de sua vida e ministério.

Sua Santidade será para sempre lembrado por sua compaixão, por sua preocupação com a unidade da Igreja e por seu incansável compromisso com causas comuns a todas as pessoas de fé, assim como com aqueles que, de boa vontade, trabalharam para o bem do próximo. Sua crença com relação à criação é uma expressão existencial da fé em Deus que ressoou com muitos ao redor do mundo. Por meio de seu trabalho e cuidado, tanto com as pessoas quanto com o planeta, tocou profundamente a vida de muitos.

A rainha e eu guardaremos com carinho especial nossos encontros com Sua Santidade ao longo dos anos e somos profundamente gratos por termos podido visitá-lo neste mês. Enviamos nossas mais sinceras condolências e profunda solidariedade à Igreja que ele serviu com tanta determinação e às incontáveis pessoas ao redor do mundo que, inspiradas por sua vida, lamentarão a perda devastadora desse fiel seguidor de Jesus."

