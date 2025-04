Cristina Buarque, irmã de Chico Buarque, é velada no Rio

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristina Buarque, irmã de Chico Buarque, está sendo velada nesta segunda-feira (20) no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro.

Amigos e familiares se despedem da Cristina. Ela faleceu aos 74 anos.

Cristina é filha do sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, autor do clássico "Raízes do Brasil", e de Maria Amélia Alvim Buarque de Holanda. Ela é irmã de Chico Buarque, Miúcha e Ana de Hollanda.

CARREIRA

Começou a carreira na música nos anos 1960. Em 1974, ela gravou o primeiro álbum, "Cristina", que conta com o sucesso "Quantas Lágrimas".

Durante a trajetória profissional, a cantora sempre fez questão de perpetuar a obra de grandes sambistas, como Dona Ivone Lara, Noel Rosa, Wilson Batista e Candeia.

Avessa aos holofotes, Cristina era chamada de "Chefia" e considerada uma enciclopédia do gênero musical. Nos últimos anos, ela comandou uma roda de samba em Paquetá, no Rio de Janeiro, onde morava.