Kristen Stewart e Dylan Meyer se casam após seis anos de união

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Kristen Stewart, 35, subiu ao altar com a atriz e roteirista e Dylan Meyer, 37. Ambas estão juntas há seis anos e emitiram o certificado legal da união.

Segundo o TMZ, ambas oficializaram o amor numa cerimônia íntima. O casal se conheceu em 2013, mas o namoro oficial foi revelado em 2019 após a separação de Kristen e Stella Maxwell.

Foi em novembro de 2021 que Kristen confirmou que estava noiva da roteirista. "Nós vamos nos casar, com certeza vamos fazer isso", disse a atriz na época em entrevista ao programa de rádio The Howard Stern, segundo reportagem do E! News.

Stewart afirmou que sempre quis ser pedida em casamento e que a então namorada acertou em cheio. "Foi tão fofo", disse. Rumores sobre o noivado surgiram em julho após Stewart ter sido vista usando uma aliança na mão esquerda.