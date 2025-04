Após 20 anos na Globo, Carol Barcellos cria videocast com Maria Clara Salgado

© Reprodução / Instagram

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Videocasts, programas de entrevistas na internet, não são novidade. Mas Carol Barcellos, 43, uniu-se à amiga e e ex-jogadora de vôlei de praia Maria Clara Salgado, 41, com a proposta de fazer um programa diferente.

A jornalista diz que a ideia de criar o Muito Além do Esporte foi fruto de uma inquietação, da vontade de fazer coisas novas, depois de 20 anos na Globo. A proposta é promover conversas sobre esporte e vida entre pessoas de diferentes áreas de atuação. "O critério para a escolha dos convidados é ter uma pessoa do esporte e outra não, mas cujos papos se conectem. Tem uma certa ousadia nisso. Vira um mergulho profundo num tema. Ouvir algumas pessoas já vale a pena", diz.

A primeira temporada do Muito Além do Esporte terá ao todo oito episódios, lançados quinzenalmente no YouTube, Spotify, Deezer e Apple Music. No programa de estreia, em 8 de abril, participaram o jogador do Flamengo Danilo e o jornalista Tiago Rogero. Ao lado das apresentadoras, os convidados abordaram o tema "chegada ou recomeço" e contaram um pouco sobre seus projetos, conquistas e desafios.

O episódio que deve ir ao ar nesta terça (22) terá a campeã mundial de wrestling (luta livre) Aline Silva e a escritora Conceição Evaristo. Já o terceiro, previsto para ser veiculado no dia 6 de maio, terá o encontro entre Ney Matogrosso e o ator Gabriel Leone, que interpretou Ayrton Senna na série da Netflix.

"Os papos acabam se entrelaçando em encontros que ninguém imaginaria, mas que são necessários. O Ney, por exemplo, é um daqueles convidados dos sonhos. Nem acreditei quando ele aceitou", comenta ela, que se diz esperançosa para que o programa vá em frente e ganhe uma segunda temporada. Até o último episódio, a nadadora Joanna Maranhão, a ex-jogadora de vôlei Fabi Alvim e a chef Kátia Barbosa marcarão presença no videocast.

SAÍDA DA GLOBO E NOVOS PLANOS

Foi após concluir seu trabalho nos Jogos Olímpicos de Paris, em agosto do ano passado, que Carol pediu demissão da Globo, onde trabalhava desde 2004. Segundo ela, essa decisão não foi tomada de uma hora para a outra e foi fruto de uma inquietação.

"Entrei na emissora como estagiária e por lá fiz minha vida profissional inteira. Aprendi muito. Mas acabou o ciclo. Deixei o canal sem saber quais seriam os próximos passos. Fiquei tanto tempo empregada que nem sabia como era estar disponível no mercado de trabalho", diz.

A jornalista rapidamente acertou sua entrada para a CNBC Brasil, onde comanda o programa de lifestyle Planeta, aos sábados, às 21h30, e aos domingos, às 20h30.

Carol conta que um dia percebeu que já tinha vivido todas as experiências possíveis no canal. Não seria exagero afirmar que a tal zona de conforto a deixou desconfortável, de certa forma. "Estava na hora de me arriscar, e o videocast é um exemplo disso. Nele, não sou só uma apresentadora, mas uma produtora. Nunca tinha feito algo tão intenso. É como um programa de TV", aponta.

O pedido de demissão aconteceu em agosto, mas alguns meses antes, em fevereiro, Carol e o repórter Marcelo Courrege assumiram que estavam namorando. A partir disso, a vida particular dos jornalistas começou a virar assunto, sobretudo após ambos serem acusados de traição por Renata Heilborn, ex-repórter da Globo e ex-esposa de Courrege.

Sem entrar a fundo no mérito da questão, Carol explica que sua saída não teve a ver com esse episódio. "São decisões diferentes. Minha vida pessoal nunca fez parte da minha trajetória profissional e nem fará. Na vida, todos passam por turbulências, e eu sempre me apego ao mundo real."

A jornalista, que durante o Campeonato Paulista trabalhou na Cazé TV como âncora de alguns dos pré-jogos transmitidos no YouTube, afirma que esse ano tem o intuito de fazer mais reportagens especiais para seu programa da CNBC, incluindo viagens, e que não se vê deixando o esporte de lado. "Faz parte da minha rotina, mas tenho desejo de experimentar outras áreas ainda", explica.