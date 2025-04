Tralli e jornalistas da Globo embarcam rumo à Itália para cobrir morte do papa Francisco

© Divulgação / TV Globo

MARIA PAULA GIACOMELLI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo prepara uma cobertura especial sobre a morte de papa Francisco, nesta segunda-feira (21), aos 88 anos. César Tralli, apresentador do Jornal Hoje, embarcou rumo à Itália no início da tarde.

O jornalista afirmou em vídeo publicado nas redes sociais que, além dele, profissionais do Rio de Janeiro e de Londres se encaminham para Roma.

"Levo na bagagem um farto material de leitura e muita disposição para colaborar com nosso jornalismo neste momento histórico da perda do papa Francisco. A gente se vê logo mais então direto de Roma", completou.

Na cobertura do conclave em 2013, que definiu a escolha do novo papa após a renúncia de Bento 16, Patrícia Poeta, então âncora do Jornal Nacional, foi enviada a Roma para reforçar a cobertura ao lado de Ilze Scamparini, correspondente da Globo na Itália.

A CNN Brasil também vai enviar jornalistas para a cobertura, como Márcio Gomes, que fica em São Paulo. Américo Martins, sediado em Londres, também está a caminho de Roma.