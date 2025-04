'Cantora dos papas', Fafá de Belém lamenta morte de Francisco

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fafá de Belém, 68, publicou uma mensagem em lamentação a morte do papa Francisco. Aos 88 anos, o pontífice morreu, na manhã desta segunda-feira (21), no Vaticano (Itália).

A cantora fez três postagens em homenagem ao papa no Instagram. Na primeira publicação, a artista revela tristeza como falecimento do pontífice. "Não tenho palavras para expressar minha dor."

Outra publicação de Fafá destaca que o "mundo está triste" com a morte de Francisco. A filmagem mostra os trabalhos sociais do pontífice com os mais necessitados.

Fafá de Belém é conhecida como a "cantora dos papas" por apresentações para três pontífices. Em 2013, ela se apresentou para o papa Francisco, na cerimônia da Acolhida ao papa, na Praia de Copacabana. A apresentação foi durante a Jornada Mundial da Juventude.

A cantora também se apresentou ao papa João Paulo II, em 1997, durante uma missa no estádio do Maracanã e ganhou um abraço do então pontífice. Em 2006, ela cantou "Ave Maria" em cerimônia com papa Bento XV, em Valência, na Espanha.

Leia Também: Kanye West teve uma relação com um primo: "Encenávamos o que víamos"