Paulo Betti critica Regina Duarte por apoio a Bolsonaro

(FOLHAPRESS) - Paulo Betti é um dos atores que não se recusa a comentar sobre política e, mais uma vez, questionou o apoio de colegas do meio artístico, como Regina Duarte, ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

O ator afirmou que, por um tempo, conseguiu dialogar com artistas que se diziam bolsonaristas, "mas tem uma hora que dá um certo enjoo".

Ele disse, por exemplo, não ser possível que a atriz não soubesse que Bete Mendes, de "Anos Rebeldes" e ex-secretária de Cultura de São Paulo, foi torturada por Ustra, tido pelo ex-mandatário como herói.

"Bete é uma grande figura do meio artístico. Sabendo de tudo isso, não consigo admitir... Mas a pessoa tem o direito. Ela tem o direito de expressar e dizer o que ela acha das coisas, e de ter lá três milhões de seguidores que ouvem o ponto de vista dela", questionou em entrevista à revista Veja. "E ela acusando de que não há democracia? Tem um desvio aí que não entendo se é psicológico ou de caráter mesmo. Não é possível."

Paulo está atualmente no ar como Timóteo na reprise de "Tieta". Em entrevista ao F5 no ano passado, ele afirmou que a produção era altamente politizada nos bastidores.

"Uma novela, mesmo que não se passe no momento em que ela está acontecendo, vive muito da pulsação do bastidor, do camarim. Isso transpira na novela. Você tinha uma sensação de mais liberdade."

