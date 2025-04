Carlos Alberto de Nóbrega condena ataques à mulher

© Tomzé Fonseca/Agnews

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Casado com a médica Renata, 49, com quem está há seis anos, o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, 89, usou as redes sociais para fazer um desabafo e condenar ataques feitos a ela.

Segundo ele, até hoje há pessoas que rotulem a amada como pivô da separação dele com Andréa Nóbrega, com quem foi casado por 20 anos e rompeu em 2016.

"Alguns rumores que são soltos aí nas redes sociais magoam uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, muito respeito, que é minha mulher. Ela não é meu primeiro casamento, é o terceiro. Existem muitos rumores, muita fofoca", começou.

"Eu particularmente não ligo, mas quem não é do ramo da comunicação se sente muito magoada com uma acusação que não lhe é de direito. Tem notícias circulando que a Renata acabou com meu segundo casamento. Isso é um absurdo. Ela não merece. Deixe a Renata em paz", completou.

No ano passado, Carlos Alberto de Nóbrega comemorou 70 anos de carreira. O humorista iniciou sua trajetória em 1954 escrevendo programas de humor para o programa de rádio de seu pai, o também humorista Manoel de Nóbrega.