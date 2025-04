Onde é o telhado em que Ilze Scamparini faz as entradas na Globo?

© Reprodução / TV Globo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A morte do papa Francisco aumentou a frequência com que a correspondente internacional Ilze Scamparini aparece na Globo -e, com isso, as dúvidas do público sobre o cenário de suas entradas ao vivo.

Ilze costuma buscar locais elevados para as entradas na Globo. Isso inspirou memes comparando a jornalista a personagens como o Batman ou Ezio, do jogo "Assassin's Creed" -ambos frequentemente vistos em telhados.

O cenário mais comum tem vista para a basílica de São Pedro, em Roma. Ao vê-la no local, muitos se questionam: como ela chega ali?

A resposta é mais simples do que parece. O "telhado" na verdade é o terraço do apartamento em que Ilze mora.

Ela mostrou os bastidores em reportagem do Fantástico em 2023. Na ocasião, Sabrina Sato visitou o imóvel e Ilze explicou que passou a fazer mais entradas no local durante a pandemia. Sabrina questionou se ela já fez festas no local, e a jornalista respondeu que já comemorou o Carnaval no terraço três vezes.