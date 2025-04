Filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre tem casa invadida

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Criminoso invadiu a casa da cantora Lily Nobre, filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre, e agrediu cachorros da residência. A informação foi publicada pelo Portal Leo Dias e confirmada pelo UOL.

Residência foi invadida na manhã de hoje. Lily, nome de Olívia Nobre -que participou de A Fazenda 15, ligou para a mãe no momento da invasão e se trancou no banheiro.

Lily Nobre está bem, informou sua equipe e sua mãe à reportagem. "Foram momentos de muita tensão, pois estou em São Paulo e acordei com uma chamada da minha [filha] bem no momento em que os bandidos haviam entrado na casa", disse Adriana Bombom.

Câmera de segurança registrou apenas um criminoso -apesar de Adriana citar no plural. As imagens já estão com a polícia.

"Ela se escondeu no banheiro do piso superior da casa e se trancou lá para avisar aos amigos que a casa tinha sido invadida e que os bandidos estavam agredindo os cachorros que os estranharam. A polícia foi avisada e não demorou muito a chegar, mas quando chegaram os bandidos já haviam fugido", explica Adriana.

A casa de Lily foi revirada e, ao menos até agora, apenas um celular foi dado falta do local. "Além disso não houve maiores danos e nem agressões a ela", afirma Adriana Bombom. Ela falou que escutou, pela ligação telefônica, que a casa da filha estava sendo revirada.

Um amigo de Lily foi até a residência ajudá-la e colocou Adriana Bombom em contato com os policiais para tranquilizá-la. Lily foi até uma delegacia prestar depoimento e registrou boletim de ocorrência.

"Agora ela já está bem e mais tranquila. Infelizmente esse tipo de situação tem se tornado cada vez mais frequente. De qualquer forma eu agradeço a Deus por não ter ocorrido nada além desse susto", disse Adriana.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Polícia Civil do Rio de Janeiro que informou que o caso foi registrado na 42ª DP (Delegacia Policia do Recreio dos Bandeirantes).

A perícia já foi solicitada para o local. Outras diligências estão em andamento para apurar a autoria e as circunstâncias do crime, informa nota.