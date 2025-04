Fernanda Torres aproveita dias de descanso em Portugal: "Paraíso"

© Instagram/Fernanda Torres

Depois de um período longe dos holofotes virtuais, Fernanda Torres voltou a aparecer nas redes sociais e revelou o motivo do sumiço: descanso merecido após uma fase intensa de trabalho e premiações. A atriz, que venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz no último 6 de janeiro pelo filme Ainda Estou Aqui, vinha participando de diversos eventos em torno do longa.

Atualmente passando um tempo em Portugal, onde possui uma residência, Fernanda publicou um vídeo em seu perfil no Instagram contando que esteve recentemente na região do Douro e, agora, repousa em meio às paisagens serenas do Alentejo.

“Estou no Alentejo, na Herdade da Malhadinha Nova. Dizem que é um paraíso”, comentou, com um sorriso tranquilo no rosto. A recomendação do local, contou ela, veio de Francisca Pereira, esposa do ator Ricardo Pereira.

A escolha do refúgio evidencia a busca da atriz por momentos de paz e reconexão com a natureza, após a intensidade de sua performance elogiada nas telas e a consagração no cinema.

Leia Também: Filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre tem casa invadida