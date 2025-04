Porque é que o rei Charles III não vai ao funeral do Papa Francisco?

© Getty Images

O príncipe William irá representar o Reino Unido no funeral do Papa Francisco, marcado para este sábado, 26 de abril. O herdeiro do trono britânico participará da cerimônia em nome de seu pai, o rei Charles III, que não estará presente no Vaticano.

De acordo com a revista Hello!, a decisão segue um precedente estabelecido pela rainha Elizabeth II. Em 2005, o então príncipe Charles representou a monarca britânica no funeral do Papa João Paulo II. Agora, a tradição é mantida com William assumindo o papel de representante da família real.

Além do simbolismo religioso, a participação do príncipe no evento também é vista como uma oportunidade estratégica para reforçar sua imagem como uma liderança global em ascensão e preparar terreno para seu futuro como rei do Reino Unido.

