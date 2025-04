Só 6 mulheres em todo o mundo podem usar branco em encontros com o Papa

© Getty Images

No Vaticano, os protocolos são levados a sério — e isso inclui regras rígidas sobre vestimentas em encontros com o Papa. Tradicionalmente, o preto é a cor exigida para quem participa de audiências oficiais com o líder da Igreja Católica. No entanto, uma exceção raríssima permite que apenas seis mulheres no mundo possam vestir branco nessas ocasiões. Entre elas, está a rainha Letizia, da Espanha.

Segundo destacou a especialista em protocolo Anitta Ruiz à imprensa espanhola, esse privilégio exclusivo é conhecido como “privilégio do branco”. Trata-se de uma concessão do Vaticano às soberanas de casas reais católicas, que lhes permite trocar o traje preto — símbolo de respeito e sobriedade — por vestes brancas, cor associada à pureza, paz e, neste contexto, também ao poder e à deferência.

“O privilégio do branco é uma das tradições de vestimenta mais antigas do mundo. Ele representa um gesto de distinção e honra do Vaticano para com essas soberanas”, explicou Ruiz.

Além de Letizia, integram esse grupo seleto: a rainha emérita Sofía da Espanha, a rainha Paola e a rainha Matilde da Bélgica, a grã-duquesa Maria Teresa de Luxemburgo e a princesa Charlene de Mônaco.

Apesar de parecer apenas um detalhe cerimonial, o uso do branco em audiências papais representa a forte ligação histórica entre o Vaticano e as monarquias católicas da Europa.

