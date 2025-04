Realeza britânica divulga adorável vídeo do príncipe Louis

© Getty Images

A família real britânica celebrou o aniversário de sete anos do príncipe Louis, nesta quarta-feira (23), com a divulgação de novas imagens do filho caçula do príncipe William e de Kate Middleton. As fotos foram publicadas no perfil oficial do casal no Instagram e mostram o menino em meio à natureza, sorridente e descontraído.

"Sete, hoje", diz a legenda da publicação, que rapidamente acumulou milhares de curtidas e comentários de fãs da realeza ao redor do mundo.

Além de Louis, William e Kate também são pais do príncipe George, de 10 anos, e da princesa Charlotte, que completa nove anos em maio. As novas fotos seguem a tradição da família de compartilhar registros especiais dos filhos em ocasiões marcantes.

Leia Também: Porque é que o rei Charles III não vai ao funeral do Papa Francisco?