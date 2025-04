Henri Castelli fala pela 1ª vez após condenação de agressores

© Reprodução / Instagram

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Henri Castelli, 47, comentou pela primeira vez a condenação do empresário Bernardo Malta de Amorim e do corretor de imóveis Guilherme Accioly Ferreira por danos morais e estéticos. Em dezembro de 2020, eles agrediram o ator em Alagoas.

Artista afirmou que está "muito feliz" com a decisão da Justiça de São Paulo. Ele classificou o episódio de violência como "cruel e covarde".

"Na esfera criminal já havia sido determinado o cumprimento de obrigações por parte dos réus e agora na justiça cível, esses agressores, têm que pagar pelo que fizeram. Não poderiam passar ilesos por um ato tão cruel e covarde. Sempre acreditei na justiça", disse Henri, por meio de nota enviada ao UOL.

Empresário e corretor de imóveis foram condenados a pagar uma indenização de R$ 55 mil ao ator. A informação é de reportagem do colunista do UOL Rogério Gentile.

Famoso tinha pedido uma indenização de R$ 412 mil. Ele afirmou que foi agredido pelas costas, "por duas pessoas que não conhece" e com quem "nunca manteve diálogo ou qualquer tipo de relação".

Ele disse à Justiça que ainda sente dores na mandíbula, que se agravam com as alterações climáticas, e que tem a sensação contínua de deformação. Ele disse que passou a ter o hábito constante de esconder parte do rosto com as mãos em razão disso.

Bernardo e Guilherme ainda podem recorrer. O valor da indenização, de acordo com a sentença, ainda será acrescido de juros desde a época dos fatos.

Agressão aconteceu na Barra de São Miguel (Alagoas) em 30 de dezembro de 2020. A princípio, ele disse ter sofrido um acidente na academia, e depois explicou que não queria assustar os familiares.

Laudo pericial da agressão sofrida por Henri Castelli em dezembro de 2020 atestou que o ator teve sequelas permanentes no rosto. Após fraturar a mandíbula, ele teve perda de sensibilidade no lado direito da face.

Em entrevista ao UOL, o advogado dos condenados afirmou que foi o ator quem começou a briga:

"O Henri Castelli foi para cima do Guilherme e foi gerada uma situação desnecessária. Quando o Henri Castelli deu um soco no Bernardo pegou no Guilherme e ele teve um derrame no olho. Temos testemunhas, esposas e marinheiros que viram a cena", disse Lucas Dória, advogado de Bernardo Malta e Guilherme Accioly.