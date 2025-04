Diretor do 'Mais Você', Mariano Boni deixa a Globo após 34 anos

© Divulgação/ TV Globo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mariano Boni deixou o cargo de diretor de variedades da Globo após 34 anos.

Desde 2018, ele estava à frente de programas como "Mais Você", "Encontro", "É de Casa" e "Conversa com Bial". Nas redes sociais, Mariano fez um post em despedida da emissora carioca.

"Orgulho máximo da jornada. Para além das realizações no jornalismo e no entretenimento, fica a felicidade de ter trabalhado com tanta gente talentosa e generosa. Esse post é para agradecer a todos os colegas que batalharam ao meu lado nos últimos 34 anos."

O lugar de Mariano Boni será ocupado por Claudio Marques. Ele era, até então, editor-chefe do Jornal Hoje.

"À convite do Diretor-Geral dos Estúdios Globo, Amauri Soares, Claudio vai assumir a Diretoria do Gênero Variedades e terá sob sua supervisão programas como Encontro com Patrícia Poeta, Mais Você, É de Casa e Conversa com Bial. É um orgulho para nós do jornalismo que um de nossos mais experientes executivos, com 33 anos de Globo, assuma programas tão importantes para a grade da TV Globo", De acordo com comunicado interno.