Mateus Solano diz que novelas estão com 'rabo preso' por patrocinadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mateus Solano, 44, fez uma crítica às novelas exibidas atualmente por deixarem de abordar determinados assuntos para não desagradar os patrocinadores.

Solano avaliou que em todas as emissoras a sensação é de que os autores estão mais contidos em abordar assuntos considerados polêmicos. "As novelas no geral estão muito mais com rabo preso com patrocinador, então é difícil a gente trazer discussões polêmicas para as novelas hoje", declarou o ator ao chegar no SBT para a cerimônia do Troféu Imprensa, na tarde de hoje.

O ator também ponderou que os brasileiros "dão pouco valor à cultura", embora ela seja "uma de suas riquezas". "Depende muito de os autores estarem ligados, antenados, ao que está acontecendo no momento e trazer [esses temas] para as novelas".

Mateus Solano, porém, enfatizou a importância da TV na democratização do conhecimento no país. "É de uma importância grande da TV para o público brasileiro. Muita gente que não tem acesso à educação e acabou entendendo sobre a própria sociedade através das novelas, que sempre tiveram esse papel. Hoje está mais pulverizado, mas fiz parte de uma novela que fez a gente pensar sobre a gente, sobre nossos preconceitos", completou, em referência ao seu personagem Félix na novela "Amor à Vida" (2013).

