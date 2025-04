'Sei que estou fazendo história', diz Clara Moneke sobre o protagonismo em 'Dona de Mim'

© TV Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A contagem regressiva para a estreia de "Dona de Mim" já começou desde o início de abril e, faltando cinco dias para o início da jornada (nesta segunda-feira, 28), Clara Moneke, 26, demonstra confiança em Leona. Para a atriz, a protagonista da trama de Rosane Svartman é um espelho da mulher brasileira. "Ela é uma pessoa de garra, de batalha, de sonhos, crenças e vitórias. Leona é dona de uma jornada feliz e digna de poder. Me sinto muito orgulhosa de defender essa personagem."

Clara é sincera ao lembrar que, quando estreava na TV em "Vai na Fé", da mesma autora, há dois anos, não imaginava ser protagonista de uma produção tão cedo. "Não mesmo! A gente tem que celebrar, claro, e mais ainda tem que se fortalecer, porque é um espaço que está sendo conquistado. Sei que estou fazendo história e isso é gratificante", exalta a atriz, que também comentou sobre a nova trinca de protagonistas negras na Globo (ela, Duda Santos em "Garota do Momento" e Taís Araújo em "Vale Tudo")."A história de uma mulher negra que vence é uma história que precisa ser contada."

Na nova novela das sete da emissora, Leona é uma jovem moradora de São Cristóvão, que vive na correria, sempre enrolada com grana, e que convive com uma dor imensa: a perda de uma filha ainda na gestação. Sete anos depois, porém, o destino lhe reserva um emprego de babá na mansão da família Boaz, dona da fábrica de lingerie onde ela mesma já trabalhou.

A sintonia entre Leo e a menina Sofia é tanta que muda as vidas das duas - e também as de todos os membros da família, incluindo o pai Abel (Tony Ramos) e os irmãos mais velhos, Samuel (Juan Aguiar) e Davi (Rafael Vitti). "Ela chega à casa da família Boaz e lá encontra um outro sentido para tudo, principalmente com a Sofia (Elis Cabral). Essa questão da adoção também vai vir muito forte", adianta Clara, que reage com bom humor ao estar no centro de um quarteto amoroso.

Samuel e Davi vão disputar o coração de Leona, que tem uma história ainda mal resolvida com Marlon (Humberto Morais). "A Leo e o Marlon têm um apelo forte. O apelo do tempo, do afeto maturado. Mas ela vai transitar entre esses três - pelo menos por enquanto (risos). Nunca se sabe, é novela... Vai que tenha mais?", brinca.

Clara Moneke, que namora o ator Breno Ferreira (intérprete de André em "Vale Tudo") então continua comentando sobre a vida amorosa de sua personagem: "Com Marlon, é um amor do passado, ferido, muito machucado, então não tem como prever o que vai acontecer. Eu, particularmente, torço por eles, mas também torço pelas possibilidades de a Leona conhecer outras pessoas, se descobrir em outros lugares, sendo dona de si. Se for para ela estar com alguém, que seja um amor que some."

