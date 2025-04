Thiaguinho e Carol Peixinho anunciam o sexo do primeiro filho

© Reprodução

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Thiaguinho, 42, usou as redes sociais na noite desta quarta-feira (23) para compartilhar a descoberta do sexo do bebê que está esperando com Carol Peixinho, 40. O casal realizou um chá revelação no dia anterior e descobriu que serão pais de um menino. O nome da criança também foi anunciado: Bento.

"Caraca... É um muleke! E com o coração transbordando de amor, viemos aqui dividir com vocês o nome da bênção em nossas vidas... E o nome dele já carrega todo o carinho e significado que sentimos: Bento! É exatamente assim que nos sentimos com a chegada dele. Sim, nosso menino Bento já é muito amado e esperado com toda a alegria do mundo!", afirmou o cantor.

Depois, o cantor agradeceu pelas mensagens de carinho enviadas por amigos e fãs. "Obrigado por celebrarem esse momento com a gente! Estamos recebendo tanto carinho... Vocês são demais! Nossa família agradece!", finalizou.

O cantor e a influenciadora digital, que estão juntos há três anos e meio, anunciaram a gravidez no fim de março, também pelas redes sociais.

