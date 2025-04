Carlos Santana deixa hospital, mas deve adiar mais um show de sua turnê

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O guitarrista mexicano Carlos Santana, de 77 anos, deixou o hospital, mas deve adiar mais um show de sua turnê enquanto se recupera.

O músico foi hospitalizado nesta terça-feira, nos Estados Unidos, após passar mal antes de um show. Ele iria se apresentar no Majestic Theater, na cidade de San Antonio, e desmaiou durante a passagem de som, segundo o site TMZ.

Ainda de acordo com o o portal, Santana está descansando num hotel, depois de deixar o hospital, e adiou também o show que faria na noite desta quarta, em Sugar Land, também no estado americano do Texas.

Santana foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros local após passar mal. Ele foi levado a um hospital para realizar exames, e a suspeita é de desidratação.

Em janeiro, Santana -um dos músicos mais importantes da cena internacional, destaque desde que tocou no festival de Woodstock, nos Estados Unidos, em 1969- adiou outros oito shows em Las Vegas, também nos Estados Unidos, depois de cair e quebrar o dedo mindinho da sua mão esquerda. Ele se machucou em sua casa, no estado americano do Havaí.

