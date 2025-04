Por que patrocinadores escondem o nome de Lady Gaga às vésperas de show

© Samir Hussein/Getty Images for Live Nation

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nas redes sociais, as marcas que patrocinam o megashow gratuito de Lady Gaga na praia de Copacabana têm enfrentado uma dificuldade. Elas não podem usar o nome nem a imagem da estrela do pop em suas peças publicitárias, apesar do investimento multimilionário na apresentação. Nem mesmo o Santander, o principal patrocinador, pode atrelar sua marca à cantora.

É que, para fazer isso, as empresas precisariam contratar Gaga como sua garota-propaganda, em um investimento que vai além do show em si. Foi o que o Itaú fez com Madonna em maio passado, quando a rainha do pop não só fez uma apresentação com patrocínio do banco, mas gravou um comercial para comemorar seu centenário, com exibição na televisão e na internet.

A única empresa autorizada a usar o nome e a imagem de Gaga, além da produtora Bonus Track, responsável pelo show, e a Prefeitura do Rio de Janeiro, que o patrocina, é a Globo. Isso porque o contrato com a emissora não é de patrocínio, mas de transmissão.

A prática é comum no mercado dos shows. Para citar o mesmo Itaú, que também patrocinou o Rock in Rio passado, não houve cartazes, na internet, nas ruas ou no próprio festival, que atrelasse a marca do banco à imagem de nenhum cantor que se apresentou no evento, em setembro. As peças publicitárias mencionavam só o Rock in Rio em si.

Em paralelo, o cartaz com o rosto e o nome de Gaga que cobria toda a entrada do túnel Engenheiro Coelho Cintra, na zona sul do Rio de Janeiro, foi substituído na manhã desta quarta-feira por outro do Todo Mundo no Rio, que prevê a apresentação não só de Gaga, mas de outros astros mundiais da música na praia de Copacabana nos próximos três anos, durante a vigência do mandato de Eduardo Paes, do PSD.

O novo cartaz, no entanto, não menciona o nome de Gaga, apesar de citar a data do show, 3 de maio. Isso levou os internautas a questionarem, no X e no Instagram, se a artista teria cancelado o show, como fez em 2017, quando se apresentaria no Rock in Rio.

Até Paes entrou na brincadeira, publicando um vídeo no X do túnel, sem o cartaz. "Desvastado! Será que ela não vem? Meu Deus!", diz a legenda, uma referência ao post que Gaga fez há oito anos, com os dizeres "Brasil, estou devastada", frase que virou um meme, estampado em canecas e camisetas de seus fãs.

A produtora Bonus Track, responsável pelo show, nega que o show tenha sido cancelado e diz em nota que a substituição do cartaz já era prevista, a fim de fortalecer a imagem do projeto Todo Mundo no Rio, uma parceria sua com a prefeitura carioca.

"A instalação desse painel gigante na entrada do túnel Engenheiro Coelho Cintra já virou uma tradição nos grandes shows no Rio de Janeiro. A Bonus Track já utilizou esse espaço quando a cidade se preparava para receber estrelas como Paul McCartney, Madonna e este ano Lady Gaga. Em 2025, quando lançamos o Todo Mundo no Rio, entendemos a importância de reforçar a marca e o nome da plataforma. Por essa razão, utilizamos o mesmo espaço para instalar um novo painel", diz a nota.