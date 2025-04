Wanessa Camargo se pronuncia após rumores de romance com Fiuk

© <p>Globo/Trouva</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A festa que rolou depois do BBB 25 ainda dá o que falar. Isso porque alguns sites e páginas dedicadas a celebridades têm repercutido um suposto romance de Wanessa Camargo com Fiuk. Ambos teriam trocado intimidades e saído juntos do evento. Eles se apresentaram na final do reality.

Perguntada sobre isso no tapete vermelho do Troféu Imprensa (SBT), a cantora afirmou que tudo não passa de uma amizade sincera.

"Fiuk é meu amigo, amo ele. Conheço Fiuk desde pequenininho, porque sou muito amiga da Cleo e acabei ficando próxima do Fiuk. Ele é um amor, meu amigo e a gente dá risada [sobre os rumores]", disse.

Wanessa está solteira desde que se separou de Dado Dolabella, em fevereiro. A artista já afirmou que precisava ficar sozinha, sem relacionamentos.

"O que eu posso dizer agora é que estou em um momento precisando de solitude, de solidão para pensar na minha vida. 2024 foi um ano muito desafiador para mim no âmbito pessoal e profissional. Foi um ano que aprendi tanta coisa, foi tanto barulho que eu precisava de silêncio", comentou após ser instigada pelo apresentador Luciano Huck, na ocasião.

"Às vezes, silêncio é ficar um pouco sozinha. Quero ter foco no trabalho", encerrou ela, que em 2025 celebra 25 anos de carreira.

