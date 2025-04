Ex-The Voice Kids morre aos 17 anos após sofrer AVC

© Reprodução

Nesta quinta-feira (24), morreu a cantora Karen Silva, ex-participante do The Voice Kids Brasil (Globo), aos 17 anos, após sofrer um AVC hemorrágico.

No Instagram, a equipe da artista revelou que ela sofreu um AVC hemorrágico e estava internada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda (RJ).

Karen participou do reality musical da Globo em 2020, e foi semifinalista do programa, no time de Carlinhos Brown. Em nota, a assessoria falou sobre a passagem da jovem no reality da TV Globo. "Mais do que uma artista promissora, Karen foi um símbolo de empoderamento, especialmente para meninas negras que encontraram nela inspiração e força para sonhar. Sua música, sua mensagem e sua alegria deixam marcas profundas em todos que a conheceram e acompanharam sua jornada."

Ainda não foram divulgados os horários de velório e sepultamento.